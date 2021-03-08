متأثرًا بجراحه.. مقتل متعاون مع “استخبارات” النظام في ريف درعا الشمالي

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: على وقع الاغتيالات اليومية التي تشهدها محافظة درعا، والتي تستهدف عناصر من قوات النظام والمتصالحين معها، بالإضافة إلى استهداف المتعاونين مع أجهزتها الأمنية، وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل متعاون مع “استخبارات” النظام، متأثرًا بجراحه، بعد محاولة اغتيال تعرض لها في الخامس من مارس/آذار الحالي، إذ تعرض حينها لإطلاق نار مباشر من قِبل مسلحين مجهولين في مدينة انخل شمالي درعا، مما أدى لإصابته بجروح خطرة، جرى نقله إلى مشافي مدينة درعا، ليفارق الحياة اليوم.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 950 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 616، وهم: 174 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و16 طفل، إضافة إلى 277 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و115 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 26 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.