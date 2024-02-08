متاثراً بجراحه.. مقتل قيادي في قوى الأمن الداخلي “الأسايش” بهجوم شخص مسلح على مخفر في ريف دير الزور الشرقي

متاثراً بجراحه.. مقتل قيادي في قوى الأمن الداخلي “الأسايش” بهجوم شخص مسلح على مخفر في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: لقي قيادي في قوى الأمن الداخلي “الأسايش” مصرعه متأثراً بإصابته التي أصيب بها اليوم جراء هجوم نفذه شخص مسلح عبر دراجة نارية يرجح تبعيته لتنظيم “الدولة الإسلامية”، على مخفر لقوى الأمن الداخلي “الأسايش”، في بلدة غرانيج بريف دير الزور الشرقي.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم أن شخصاً مسلحاً يستقل دراجة نارية يرجح تبعيته لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، أقدم على اقتحام مخفر يتواجد فيه عناصر قوى الأمن الداخلي “الأسايش” في بلدة غرانيج بريف دير الزور الشرقي، وإطلاق النار على العناصر مما أدى لإصابة عنصرين منهم بجراح بليغة نقلا على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج، فيما لاذ المسلح بالفرار.

وأحصى المرصد السوري 26 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 14 قتيل، هم: 11 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق الإدارة الذاتية، و1 من التنظيم، و2 مدني

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

* 20 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 6 من العسكريين و2 مدني.

* عمليتان في الحسكة أسفرت عن مقتل 2 من العسكريين.

* 3 عمليات في الرقة أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين.

* عملية في حلب أسفرت عن مقتل 1 من التنظيم.