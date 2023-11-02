متاثرة بجراحها.. سيدة تفارق الحياة إثر إصابتها بقصف مدفعي مصدره قوات النظام استهدف عمال قطاف زيتون غربي حلب

فارقت سيدة حياتها متأثرة بجراحها التي أصببت بها اليوم إثر قصف مدفعي نفذته قوات النظام استهدف مجموعة من عمال قطاف الزيتون في قرية كفر تعال غربي حلب ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.

وبذلك، يرتفع إلى 548 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال359 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 245 من العسكريين و 187 من المدنيين بينهم 42 طفل و22 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 96 من المدنيين بينهم 13 سيدة و36 طفل وعنصر بالدفاع المدني، وممرض بقصف بري لقوات النظام

– 344 عنصر من قوات النظام بينهم 23 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 80 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 14 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– 5 من الجبهة الوطنية للتحرير.