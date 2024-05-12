متسببةً بحرائق في المحاصيل الزراعية.. المدفعية التركية تقصف قرية في ريف عين عيسى

محافظة الرقة: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، قرية صيدا بريف عين عيسى شمال غرب الرقة، حيث سقطت قذائف مدفعية ضمن المحاصيل الزراعية في القرية، ما تسبب بحرائق كبيرة بالمحاصيل وتضررها.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، إلى أن القوات التركية والفصائل الموالية لها، قصفت الأراضي الزراعية في قرى ريف منبج الغربي، مما أدى لاندلاع النيران واحتراق مساحات من الأراضي الزراعية ممتدة من قرية الأولشلي وصولا إلى قرية البوغاز في الريف الغربي لمنبج شرق محافظة حلب، حيث تتقصد القوات التركية والفصائل الموالية لها افتعال النيران لحرق المحاصيل الزراعية انتقاما من الأهالي لحرمانهم من لقمة عيشهم.