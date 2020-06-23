متظاهرون في بصرى الشام يجددون مطالبهم بطرد الميليشيات الإيرانية والإفراج عن المعتقلين

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، مظاهرة ضمت المئات من المواطنين في مدينة بصرى الشام شرق محافظة درعا، طالب المتظاهرون بطرد المليشيات الإيرانية من المحافظة، والإفراج عن المعتقلين من سجون نظام الأسد.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 21 حزيران/يونيو، خروج الآلاف من المدنيين وعناصر “الفيلق الخامس” بمظاهرة حاشدة ضمن مدينة بصرى الشام في ريف درعا الشرقي، طالبوا بإسقاط النظام السوري وخروج الإيرانيين وحزب الله من سورية، وهتفوا بعبارات مناوئة لعائلة الأسد ورئيس النظام السوري، حيث جرت المظاهرة، تزامنا مع تشييع قتلى “الفيلق الخامس” الذين قتلوا في تفجير حافلة تقلهم بالقرب من بصرى الشام.