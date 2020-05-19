متظاهرون في معارة النعسان يرفضون افتتاح معبرا تجاريا مع قوات النظام

خرج الأهالي في بلدة معارة النعسان بمظاهرة مسائية، تأكيدا على رفضهم فتح معبر مع قوات النظام، وهتف المتظاهرون ضد هيئة تحرير الشام ورفعوا عبارات مناهضة لها.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 8 أيار/ مايو، وقفة احتجاجية لأشخاص في مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، ضد هيئة تحرير الشام وممارساتها.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في الأول من مايو/أيار، مظاهرات حاشدة خرجت في مدن وبلدات وقرى عدة بمحافظتي إدلب وحلب ضد ممارسات هيئة تحرير الشام، حيث خرج أهالي وسكان مدينة إدلب وبنش وكفرتخاريم وتفتناز وكللي وحربنوش وزردنا ومعارة النعسان ودارة عزة، وندد المتظاهرون بممارسات تحرير الشام وخاصة في الآونة الأخيرة، معبرين عن رفضهم لافتتاح أي معبر مع قوات النظام بالمنطقة.