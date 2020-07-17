متظاهرون من المكون العربي في ريف دير الزور يطالبون بشراكة حقيقية مع “قسد” وإسقاط النظام وخروجه من الريف الشرقي

خرجت مظاهرة حاشدة في منطقة العزبة في ريف دير الزور الشمالي، اليوم، حيث طالب المتظاهرون بإسقاط النظام السوري وطرد قواته من قرى شرق دير الزور.

كما طالبوا بإصلاحات وشراكة حقيقية للمكون العربي مع “قسد”، ورفض المنهاج المدرسي الجديد الذي فرضته “الإدارة الذاتية”، إضافة إلى تحسين الأوضاع الأمنية والمعيشية، وتغيير المجلس المدني ومحاسبة المفسدين.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، مظاهرة خرج بها أهالي وسكان قرية الجرذي في ريف دير الزور الشرقي، رفضا للمنهاج التعليمي التابع لـ”الإدارة الذاتية”، وسط مناوشات جرت بين عناصر “قسد” والمتظاهرين، وضرب واعتقال أحد المتظاهرين، ما أثار استياء وغضب الأهالي، الذين ردوا على تجاوزات عناصر “قسد” بقطع الطرقات، وسط استمرار التوتر في القرية.

وكان المرصد السوري رصد، قبل أيام، رفضا واسعا من قبل أولياء أمور الطلاب والمجمعات التربوية في ريف دير الزور الخاضعة لنفوذ “قسد” بالمنهاج التعليمي الجديد.