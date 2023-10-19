متعاونون مع الميليشيات الإيرانية يفجرون خط الغاز قرب معمل “كونيكو” في ريف دير الزور

دوى انفجار عنيف ضمن مناطق “قسد” في ريف دير الزور، نتيجة استهداف خلايا تعمل لصالح الإيرانيين لخط الغاز الواصل بين معمل غاز “كونيكو” وبادية أبو خشب، بالمواد المتفجرة، حيث تصاعدت ألسنة اللهب من الموقع، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وتزامن التفجير مع استنفار أمني لقوات سوريا الديمقراطية و قوات “التحالف الدولي” في القواعد العسكرية، تزامنا مع تحليق للطائرات المروحية والمسيرة التابعة لقوات التحالف الدولي في أجواء المنطقة.

وهاجمت الميليشيات التابعة لإيران قاعدة حقل كونيكو للغاز التابعة للتحالف الدولي بريف دير الزور، بـ 5 قذائف صاروخية، حيث جرى استهداف القاعدة من قبل خلايا تابعة للميليشيات من داخل مناطق قسد والتحالف ولم يتم من منطقة غرب الفرات.

الجدير ذكره أن قيادة المليشيات الإيرانية أعطت أوامر صارمة لقواتها من مختلف الجنسيات بالاستنفار الكامل على طول الشريط الحدودي بالبادية السورية كبادية حمص ودير الزور، وأن يكونوا على أتم الجاهزية وبحال استعداد لأي جديد في المنطقة وعليه تشهد المنطقة تحركات مكثفة جدا للميليشيات الإيرانية.