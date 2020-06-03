متعاونون مع النظام السوري في ريف درعا الأوسط يناشدون المنشقين والمتخلفين عن “الخدمة الإلزامية” بتسليم أنفسهم

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة في بلدة داعل بريف درعا الأوسط، أن متعاونين مع قوات النظام السوري عمدوا إلى مناشدة المتخلفين والفارين والمنشقين عن قوات النظام، بضرورة تسليم أنفسهم والالتحاق بالتشكيلات العسكرية تحت طائلة المسؤولية، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن المناشدة جرت عبر مكبرات الصوت الموجودة ضمن مساجد البلدة، يذكر أن فرع “المخابرات الجوية” هو المسيطر على داعل.

وكان المرصد السوري أشار يوم أمس الثلاثاء، إلى أن مسلحين مجهولين استهدفوا حاجزا لشعبة المخابرات الجوية بالقرب من دوار الدبابة في مدينة الحراك، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.