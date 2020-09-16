“متل ما شبابنا وأهلنا تهجرت لازم نهجرهم ونشردهم”.. قيادي سابق في الفصائل الموالية لتركيا يدعو إلى تهجير أهالي عفرين

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: دعا مسؤول الطوارئ بالفرقة 23 سابقًا، عبر مقطع صوتي، لتهجير جميع الأكراد من مدينة عفرين وضواحيها، عقب الانفجار الذي ضرب دوار كاوا وسط المدينة والذي راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى.

واعتبر “مسؤول الطوارئ” أن تهجيرهم حق مشروع لهم، قائلاً: “متل ما شبابنا وأهلنا تهجرت لازم نهجرهم ونشردهم”.

وكان المرصد السوري رصد، أمس، ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية على خلفية الانفجار العنيف الذي ضرب مدينة عفرين، في 14 أيلول، حيث ارتفع إلى 10 تعداد الأشخاص الذين قضوا واستشهدوا جراء انفجار سيارة مفخخة في المدينة، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي الغربي، ومن بين الذين استشهدوا طفل وطبيب، كما أن عدد الذين قضوا واستشهدوا مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 35 جريح بعضهم في حالات خطرة.

يذكر أن الانفجار وقع في منطقة مكتظة بالمدنيين قرب أحد أسواق المدينة، وعلى مسافة قريبة من إحدى النقاط الأمنية للفصائل الموالية لتركيا.