متناسية تعقيم المدارس والجامعات.. “صحة النظام” تقوم بحملة تعقيم للمزارات “الشيعية” في مدينة الميادين شرقي دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن وزارة الصحة التابعة للنظام، تقوم بحملات تعقيم واسعة للمزارات “الدينية لأتباع المذهب الشيعي” في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، والمتمثلة بـ”مزار عين علي والاستراحات المحيطة به التي بناها مايسمى الوقف الشيعي مؤخرًا لخدمة الزاور الشيعة إضافة إلى تعقيم مسجد حي التمو بالمدينة والتي حولته الميليشيات الإيرانية إلى حسينية خاصة بعناصرها بمدينة الميادين” يأتي ذلك بالتزامن مع العجز الحكومي من تعقيم المدارس والجامعات في عموم مناطق النظام، فضلًا عن عدم تعقيم المنشآت الحيوية، في ظل ماتشهده البلاد من ارتفاع كبير في عدد الإصابات بفيروس “كورونا”.

وفي 6 أبريل/نيسان الجاري، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن مصدر طبي أفاد للمرصد السوري لحقوق الإنسان، من داخل مشفى “فاطمة الزهراء” الخاصة بالميليشيات الإيرانية في مدينة الميادين شرقي دير الزور، بأن المشفى أصبح عاجزًا عن استقبال عناصر الميليشيات المصابين بفيروس “كورونا” بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس بين أوساط المقاتلين، وامتلاء القسم المخصص لاستقبال مرضى “كورونا”، حيث بلغ عدد المصابين داخل القسم أكثر من 65 عنصرًا خلال عدة أيام فقط، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن العمل جاري على تجهيز قسم آخر داخل الثانوية الصناعية القريبة من المشفى الإيراني لاحتواء المصابين الجدد، وعزلهم داخل الثانوية التي يجري تجهيزها.