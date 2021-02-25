متهم بالتعامل مع أجهزة النظام الأمنية.. اغتيال رجل مُسن في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري، بأن مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية، اغتالا رجل مُسن في بلدة الصبحة ضمن الريف الشرقي لمحافظة دير الزور، وذلك من خلال إطلاق النار عليه بشكل مباشر، مما أدى إلى مقتله على الفور، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن المُسن الذي جرى اغتياله متهم بالتعامل مع أجهزة النظام الأمنية.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 696 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 247 مدنياً، من بينهم 18 طفل و 13 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 441 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.