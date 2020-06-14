متوعدين الأهالي بقتله.. ملثمون يختطفون عنصرا من “قسد” في ريف دير الزور الشرقي

على وقع النشاط المتواصل لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، علم المرصد السوري، أن 4 مسلحين ملثمين أقدموا على اختطاف عنصر من “قسد” أمام العشرات من الأهالي في بلدة السحيل في ريف دير الزور الشرقي.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الملثمين توعدوا الأهالي الذين كانوا متواجدين أثناء الحادثة بقولهم “سوف ترون جثته بعد ساعة من الآن”.

ورصد المرصد السوري في 11 يونيو، انفجار عبوة ناسفة لحظة مرور سيارة تابعة لـ”قوات سوريا الديمقراطية” في مدينة هجين بريف دير الزور الشرقي، ما أدى لإصابة شاب تصادف مروره في المنطقة أثناء الانفجار.