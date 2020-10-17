مجدداً.. شركة “وتد” التابعة لـ”تحرير الشام” ترفع أسعار المحروقات ضمن مناطق سيطرتها

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن شركة المحروقات المعروفة بـ”وتد” والتي تديرها هيئة ” تحرير الشام” ضمن مناطق نفوذ الهيئة، عمدت إلى رفع أسعار المحروقات،، حيث رفعت البنزين من 4.60 إلى4.70 ليرة تركية لليتر الواحد، والمازوت من 4.50، إلى4.60 ليرة تركية لليتر الواحد، وجرة الغاز من 62، إلى 70 ليرة تركية.

وأقدمت “تحرير الشام” على رفع أسعار المحروقات، في 10 سبتمبر/أيلول المنصرم، مبررة ذلك بانخفاض قيمة العملة التركية أمام الدولار الأمريكي، حيث رفعت، البنزين 4.40، إلى4.50 ليرة تركية لليتر الواحد، والمازوت من 4.30، إلى4.40 ليرة تركية لليتر الواحد، وجرة الغاز من 60، إلى 62 ليرة تركية.