مجددين مطالبتهم بإسقاط رأس النظام.. العشرات يخرجون بمظاهرة شعبية في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء

محافظة السويداء: تجمع العشرات من المواطنين من أبناء السويداء اليوم في ساحة الكرامة وسط المدينة، في مظاهرة جديدة في إطار استمرار الحراك السلمي والانتفاضة بوجه النظام وحكومته في المحافظة، وتأكيداً على مطالب المتظاهرين في الحرية وإسقاط رأس النظام والانتقال السياسي للسلطة في البلاد، وإطلاق سراح جميع المعتقلين في سجون النظام، رافعين لافتات كتبت عليها عبارات مناهضة للنظام.

وخرج أمس، العشرات من أبناء السويداء في مظاهرة جديدة في ساحة الكرامة وسط المدينة، تأكيداً على استمرار الحراك السلمي بوجه النظام وحكومته، ولتجديد المطالب المحقة بالانتقال السلمي للسلطة في البلاد وتطبيق القرار الأممي 2254، والإفراج عن المعتقلين، رافعين لافتات مناهضة للنظام.