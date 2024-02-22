مجددين مطالبتهم برحيل النظام وتنفيذ القرار 2254.. العشرات يشاركون بمظاهرة شعبية وسط مدينة السويداء

محافظة السويداء: شارك العشرات من أبناء السويداء اليوم في مظاهرة شعبية جديدة في ساحة الكرامة وسط المدينة، للتأكيد على استمرار الحراك الشعبي والانتفاضة بوجه النظام مطالبين بالحقوق المشروعة، حيث جدد المتظاهرون تمسكهم بمطالبهم بالانتقال السلمي للسلطة في البلاد وإطلاق سراح جميع المعتقلين وتطبيق القرار الدولي 2254، رافعين لافتات كتبت عليها عبارات مناهضة للنظام.

وفي 20 شباط الجاري، شارك العشرات من أبناء السويداء في مظاهرة جديدة ضمن سلسلة المظاهرات اليومية التي تخرج في ساحة الكرامة وسط المدبنة للتأكيد على استمرارية الانتفاضة الشعبية بوجه النظام وحكومته، حيث طالب المتظاهرون باستقلالية القضاء والإفراج عن المعتقلين والانتقال السياسي للسلطة وتطبيق القرار الأممي 2254، ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات “طالت غيبتهم واشتقنا لهم الحرية للمعتقلين” و”حرية التعبير حق إنساني”و”ثمن الحرية والكرامة فادح ولكن ثمن الذل أفدح”، وتشهد المدينة مظاهرات مستمرة منذ نحو 7 أشهر.