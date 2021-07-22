مجزرة جديدة ترتكبها قوات النظام في إدلب بقتلها لسبعة مدنيين بقصف بري على جبل الزاوية

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، مجزرة جديدة تضاف إلى سلسلة المجازر التي تنفذها قوات النظام والميليشيات التابعة لها ولروسيا في منطقة “بوتين-أردوغان”، حيث استشهد 7 مدنيين بينهم سيدة و3 أطفال، صباح اليوم، في قصف بري لقوات النظام على مناطق في قرية إبلين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وعدد الشهداء مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

وكان المرصد السوري وثق استشهاد طفلة متأثرة بجراحها التي أصيبت بها، جراء القصف الذي طال بلدة احسم في 18 الشهر الجاري، ليرتفع عدد الشهداء في هذه المجزرة إلى 8 هم 4 نساء و 4 أطفال