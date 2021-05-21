مجلس الاتحاد الروسي يشكل وفده لمراقبة الانتخابات الرئاسية في سوريا

قال غريغوري كاراسين رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، إن المجلس شكل وفدا من المراقبين برئاسة السيناتور سيرغي موراتوف لمراقبة الانتخابات الرئاسية في سوريا.

وأضاف كاراسين: “تم تشكيل وفد مجلس الاتحاد، للمشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية في سوريا”.

وذكر كاراسين، أن الوفد سيضم 4 من أعضاء مجلس الاتحاد وهم سيرغي موراتوف الذي سيترأس الوفد، وفاديم دينغين، وأوليغ سيليزنيف، وكذلك مستشار جهاز عمل اللجنة الدولية أندريه كولينكو.

وأضاف كاراسين أن وفد المراقبين سيضم كذلك ممثلين عن المجلس الاجتماعي الروسي: مكسيم غريغورييف وميخائيل أنيشكين.

ونوه السيناتور بأن، الانتخابات الرئاسية في سوريا ستجري في 26 مايو.

المصدر: روسيا اليوم