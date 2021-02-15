مجلس الباب العسكري ينفي قصفه لمواقع نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: نفى مجلس الباب العسكري المنضوي في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، استهدافه لمواقع ضمن نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها، اليوم، وأكد “المجلس العسكري” أن عدة قرى ومواقع تعرضت لقصف بري مصدره القوات التركية في مناطق “درع الفرات”.

وكان المرصد السوري قد وثّق، مساء اليوم، استشهاد شاب وإصابة آخرين، جراء قصف مدفعي، على قرية أم عدسة والسكرية بريف حلب الشرقي، تزامنًا مع ذلك، قصفت القوات التركية من قاعدتها العسكرية في قرية السكرية بمناطق “درع الفرات”، قريتي البويهج وجب مخزوم والحوتة في الريف الشرقي لمدينة الباب بريف حلب الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، بعد ظهر اليوم الاثنين، قصفاً صاروخياً نفذته القوات الكردية، على مناطق في قرية كفركلبين الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لأنقرة والواقعة ضمن مناطق النفوذ التركي بريف حلب الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية، وكان المرصد السوري وثق قبل 3 أيام، استشهاد طفل متأثرًا بإصابته التي أصيب بها، إثر استهداف القوات الكردية ومجلس منبج العسكري مدينة الباب بريف حلب.

ووثّق المرصد السوري، في 8 شباط، إصابة 9 مدنيين بينهم 3 نساء وطفلين، بعضهم بحالة خطيرة، نتيجة القصف المدفعي الذي نفذته قوات مجلس منبج العسكري بإيعاز روسي على مدينة الباب الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب الشرقي.