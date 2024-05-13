“مجلس الغفيانين فيقوا راحت البلد”.. أهالي السويداء يحتجون على تحديد موع انتخابات مجلس الشعب

محافظة السويداء: أطلق ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي دعوة للخروج في مظاهرة رفضاً لإعلان موعد انتخابات مجلس الشعب و استمرار الاحتجاجات السلمية في المدينة، حيث تجمع عدد من أهالي مدينة السويداء أمام مكتب أعضاء مجلس الشعب معلقين لافتة كتب عليها “مجلس الغفيانين فيقوا.. راحت البلد.. باعها الولد”، وتأتي هذه القرارات في وقت تشهد فيه المدينة استياءً شعبياً واسعاً من الأوضاع الراهنة في ظل استمرار الاحتجاجات السلمية المطالبة بالتغيير السياسي وتطبيق القرار 2245

وكان رأس النظام السوري أصدر في 11 من أيار الجاري مرسوما يقضي بتحديد تاريخ الـ15 من شهر يوليو القادم موعدا لانتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع.

وفي 10 أيار الجاري، شارك المئات من المواطنين بمظاهرة حاشدة في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء مجددين مطالبهم بالحرية وإسقاط النظام والانتقال السياسي للسلطة وتطبيق القرار 2254 والإفراج عن المعتقلين، وللتأكيد على استمرار الحراك السلمي في المدينة، ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات متنوعة من بينها “حرائرنا خط أحمر وحجر الأساس”، و”الله حيهم نشميات الكرامة”