مجلس تل تمر العسكري والقوات التركية مع الفصائل الموالية لها يتبادلون الاستهدافات البرية في ريف الحسكة 

محافظة الحسكة: جددت القوات التركية والفصائل الموالية لها ضمن منطقة ” نبع السلام” شرق رأس العين، استهدافها للقرى الواقعة على خطوط التماس، الممتدة من بلدة أبو راسين وصولاً إلى بلدة تل تمر شمال غرب الحسكة، في حين ردت قوات مجلس تل تمر العسكري على مصادر النيران، واستهدفت القاعدة التركية في قرية الداودية بعدة قذائف صاروخية، وسط معلومات عن حركة نزوح جديدة للأهالي من القرى الواقعة قرب خطوط التماس.

ورصد المرصد السوري، اليوم، استهداف قوات سوريا الديمقراطية، بالأسلحة الثقيلة، القاعدة التركية في قرية القاسمية في رأس العين شمال غرب الحسكة ضمن منطقة “نبع السلام”، وسط معلومات عن وقوع قتلى وجرحى بين العسكريين.

بالمقابل، ردت القوات التركية والفصائل الموالية لها، على مصادر النيران وقصفت بالمدفعية الثقيلة، مواقع في ريف بلدة تل تمر شمال الحسكة.