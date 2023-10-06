مجلس تل تمر العسكري يستهدف قاعدة تركية في قرية الداودية.. والقوات التركية تقصف قريتين بريف الحسكة

محافظة الحسكة: استهدف مجلس تل تمر العسكري بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة بالصواريخ الحرارية القاعدة التركية في قرية الداودية ضمن منطقة “نبع السلام” شرقي رأس العين، فيما ردّت القوات التركية باستهداف قريتي مشيرفة ومحرملة بريف أبو راسين شمال غربي الحسكة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية واقتصرت الأضرار على الماديات.

وأشار المرصد السوري في 25 أيلول الفائت إلى استهداف عناصر مجلس تل تمر العسكري المنضوي تحت قيادة “قسد”، بصاروخين موجهين ، لمواقع وتحركات عناصر “الجيش الوطني”، ضمن منطقة “نبع السلام” ، في قرية العريشة بريف تل تمر شمال غرب الحسكة، وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الفصائل.

وردا على اسهداف مواقع ” الجيش الوطني”، قصف عناصر الأخيرة، بقذائف الهاون، قريتي الطويلة وتل طويلة و أبوراسين بريف مدينة تل تمر.