مجلس تل تمر العسكري يستهدف قاعدة عسكرية تركية في مناطق “نبع السلام”.. والقوات التركية تقصف بلدة أبو راسين بريف الحسكة

محافظة الحسكة: استهدفت قوات مجلس تل تمر العسكري، بالصواريخ الحرارية وراجمات الصواريخ، قاعدة للقوات التركية، في قرية الداودية شرق رأس العين شمال الحسكة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وقصفت القوات التركية من قواعدها ضمن منطقة “نبع السلام”، بثلاث قذائف مدفعية بلدة أبو راسين شمال غرب الحسكة، اقتصرت الأضرار على المادية فقط.

وأشار المرصد السوري، اليوم، إلى أن القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفتا، بالمدفعية الثقيلة قرى عليمات وهوشان وصيدا بريف بلدة عين عيسى الغربي والشمالي، وعليه ردت قوات سوريا الديمقراطية على مصادر القصف، واستهدفت قاعدتين للقوات التركية في تينة في الجهة المقابلة لعين عيسى، ومردود غرب تل أبيض ضمن منطقة “نبع السلام”.