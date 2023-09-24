مجلس تل تمر العسكري يستهدف مواقع “الجيش الوطني” بصاروخين حراريين.. والأخيرة ترد بقصف 3 مواقع

محافظة الحسكة: استهدف عناصر مجلس تل تمر العسكري المنضوي تحت قيادة “قسد”، بصاروخين موجهين ، مواقع وتحركات عناصر “الجيش الوطني”، ضمن منطقة “نبع السلام” ، في قرية العريشة بريف تل تمر شمال غرب الحسكة، وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الفصائل.

وردا على اسهداف مواقع ” الجيش الوطني”، قصف عناصر الأخير، بقذائف الهاون، قريتي الطويلة وتل طويلة و أبوراسين بريف مدينة تل تمر، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية.

وأشار نشطاء المرصد السوري في19 أيلول الجاري، إلى أن قوات مجلس تل تمر العسكري استهدفوا بصاروخ موجه، تجمعا لفصيل فرقة الحمزة الموالية لتركيا في قرية القاسمية بريف تل تمر شمال غرب الحسكة، مما أدى إلى مقتل عنصرين وإصابة 8 آخرين من عناصر الفرقة كحصيلة أولية.