مجلس منبج العسكري يُسقط كشافة عسكرية للقوات التركية في أجواء ريف منبج

محافظة حلب: أسقط عناصر مجلس منبج العسكري طائرة تستخدم لعمليات الكشف العسكرية التركية في سماء قرية اليالانلي الواقعة بالريف الشمالي الغربي لمدينة منبج شرقي حلب، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية جراء إسقاطها.

وأشار المرصد السوري في 27 كانون الثاني الفائت إلى اسقاط طائرة استطلاع تركية نوع “درون” في قرية سموقية بريف حلب الشمالي، ضمن مناطق انتشار “القوات الكردية” والنظام، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، في حين لم تتبنى أي جهة عملية إسقاطها.