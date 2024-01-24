مجموعة مسلحة تابعة لـ”الهفل” تختطف 3 مدنيين شرقي دير الزور

محافظة دير الزور: اختطف عناصر مسلحين يتبعون لـ”إبراهيم الهفل”، 3 مدنيين يعملون بمشروع جمعية ري خاصة، خلال عملية تسلل قاموا بها منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء في بلدة الشعفة بريف دير الزور الشرقي، ولا يزال مصيرهم مجهولا حتى اللحظة.

وتشهد المناطق الفاصلة بين ضفتي نهر الفرات اشتباكات وعمليات قنص وتسلل وخطف تؤدي لخسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري في 13 كانون الثاني الجاري إلى أن مسلحين محليين نفذوا بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، عملية تسلل على إحدى نقاط قوات سوريا الديمقراطية، في منطقة الجنينة بريف دير الزور الغربي، حيث أسفرت العملية عن أسر 6 عناصر من “قسد”، جرى اقتيادهم إلى مناطق غرب الفرات الخاضعة لنفوذ قوات النظام والميليشيات التابعة لإيران، دون معرفة مصيرهم حتى اللحظة.