مجموعة مسلحة محلية تهاجم أخرى متهمة بالانتماء لتنظيم “الدولة الإسلامية” في ريف درعا

محافظة درعا: اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة واستخدم خلالها قذائف الأربيجي، بين فصائل محلية من جهة، ومجموعة متهمة بالتبعية لتنظيم “الدولة الإسلامية” من جهة أخرى، في مدينة نوى غربي درعا، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري في 17 كانون الثاني الجاري إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة بين مجموعة محلية من أبناء مدينة داعل بريف درعا الأوسط من جهة، ومجموعة أخرى من عشائر البدو من جهة أخرى، إثر اعتقال عناصر الأولى لـ 3 شبان من البدو بتهمة تجارة المخدرات، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية واقتصرت الأضرار على الماديات.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني المستشري في محافظة درعا.