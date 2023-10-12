مجموعة موالية لقوات النظام تستهدف بقذائف آر بي جي منزلا لأحد وجهاء مدينة جاسم بريف درعا الشمالي

محافظة درعا: استهدفت مجموعة مسلحة تتبع لـ ” أمجد الذيبان” الذي تربطه علاقات وطيدة مع شعبة المخابرات العسكرية التابعة للنظام، بقذاف آر بي جي منزلاً لأحد وجهاء مدينة جاسم في حارة البلة في الحي الجنوبي للمدينة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة بين الطرفين، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، حيث اقتصرت الأضرار على المادية.

وتجدر الإشارة إلى أن ذات المجموعة الموالية لقوات النظام داهمت في وقت سابق منازل عدة في مدينة جاسم، بقوة السلاح، ما أثار ردود شعبية واسعة في المدينة.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 403 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 329 شخصا، هم:

-112 مدني بينهم 6 سيدات و6 أطفال

– 25 من المتهمين بترويج المخدرات.

-144 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها بينهم امرأة

– 23 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها.

– 10 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.

– 11 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” وانضموا لأجهزة النظام الأمنية

– 2 من العاملين لصالح حزب الله اللبناني بينهم قيادي

– 1 من المتعاونين مع الميليشيات الإيرانية.

– 1 من المقاتلين السابقين في “جبهة النصرة سابقاً”.