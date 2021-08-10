مجنزرات أمريكية تتجول في مناطق حقول النفط والغاز الطبيعي في ريف الحسكة قرب الحدود مع إقليم كردستان العراق

محافظة الحسكة: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، تجول مجنزرات أمريكية في مناطق تتواجد فيها آبار البترول والغاز الطبيعي في مدينة رميلان وخان جبل وحقل السويدية ومواقع أخرى في ريف الحسكة على مقربة من حدود إقليم كردستان العراق.

وفي آذار الفائت من العام الجاري، تجولت دورية أمريكية اعتيادية في قرية الأقوس بريف الرميلان التابعة لمحافظة الحسكة الحدودية مع تركيا، تزامنًا مع تحليق حوامات أمريكية في سماء المنطقة، وترجل جنود أمريكان برفقة ضابط من 4 مدرعات، والتقوا مع السكان المحليين، وامضوا وقتًا من اللعب مع أطفال القرية، ثم غادروا بعدها.

ورصد المرصد السوري، في 18 آذار الفائت، دورية لـ”التحالف الدولي” تجولت على طول طريق رميلان-المالكية “ديرك” بريف الحسكة.

كما تجولت 4 مدرعات أمريكية في منطقة عين ديوار بريف الحسكة، في 15 آذار الفائت، تزامنًا مع تحليق مروحيتين في أجواء المنطقة، ووصلت الدورية إلى معبر “سيمالكا” الحدودي مع إقليم كردستان العراق، ثم توجهت إلى آبار النفط في منطقة قرجوخ لتفقدها.

ورصد المرصد السوري، في 5 آذار الفائت، دورية عسكرية اعتيادية سيرتها القوات الأمريكية قرب منطقة تواجد الآبار النفطية في ريف المالكية “ديريك” الجنوبي، عند الحدود السورية – التركية.