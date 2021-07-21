مجهولان يستقلان دراجة نارية يغتالان شابًا في مدينة جيرود بالقلمون الشرقي بريف دمشق

محافظة ريف دمشق: أقدم مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية، على اغتيال شاب من أبناء مدينة جيرود في القلمون الشرقي بريف العاصمة دمشق، يوم أمس، حيث جرى اغتياله على أطراف المدينة أثناء ذهابه إلى منزله الواقع في حي المقاسم.

يذكر أن المناطق السورية على اختلاف القوى المسيطرة عليها تشهد فوضى مصحوبة بانفلات أمني كبير

في حين قُتل شخصان وأصيب آخر بجروح، وهم من عائلة واحدة، أمس، نتيجة مشاجرة مع آخرين، استخدم فيها السلاح الأبيض، وذلك قرب منطقة الملعب بمدينة حماة.

على صعيد متصل، أصيب رجل بعدة طعنات في الرقبة والخاصرة، إثر مشاجرة مع شاب آخر في حي الزهراء الموالي للنظام السوري بمدينة حمص، دون معرفة أسباب المشاجرة.