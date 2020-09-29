مجهولان يستهدفان بالرصاص حاجزاً لقوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور

محافظة دير الزور-المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية، حاجزاً لقوات سوريا الديمقراطية في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى إصابة عنصر بجراح خطيرة.

وكان المرصد السوري رصد، أمس، انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون على طريق جسر الميادين بقرية الحوايج في ريف دير الزور الشرقي، تزامناً مع مرور سيارة عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية، ما أدى لإصابة عنصر.

ورصد المرصد السوري، في 27 أيلول الجاري، انفجار عبوة ناسفة بالقرب من حاجز لـ”الدفاع الذاتي” في قرية الصبحة في ريف دير الزور الشرقي.