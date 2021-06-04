مجهولان يغتالان عنصرًا سابقًا في تنظيم “الدولة الإسلامية” في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: استهدف مسلحان يستقلان دراجة نارية بالرصاص، مواطنًا وهو أحد عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” سابقًا، في قرية البسيتين بريف دير الزور الشمالي، ما أدى إلى مقتله.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 758 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 266 مدنياً، من بينهم 17 طفل و11 مواطنة في دير الزور والحسكة والرقة ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 488 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط مئات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.