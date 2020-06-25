مجهولان يغتالان مدنيا في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال شرق حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أطلق مسلحان مجهولان النار على مدني يعمل مسؤولا عن المكاتب العقارية في مدينة الباب شمال شرق حلب، قبل أن يلوذا بالفرار على دراجة نارية كانا يستقلانها، ما أدى إلى إصابة المدني وتوفي إثر ذلك.

ورصد المرصد السوري انفجار عبوة ناسفة في قرية تل البطالة في ريف حلب الشمالي، اقتصرت الأضرار على المادية فقط.

كما عثر الأهالي اليوم، على جثة شخص مقتول في منطقة جنديرس بريف عفرين شمال غرب حلب، دون التعرف على هوية الشخص المقتول.