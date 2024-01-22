مجهولة الحمولة.. شاحنات عراقية تحت حماية من المخابرات العسكرية تدخل إلى مدينة دير الزور

محافظة دير الزور: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بدخول قافلة عراقية إلى مدينة دير الزور، قادمة عبر معبر السكك في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، وتتألف القافلة من 5 شاحنات “برادات” مجهولة الحمولة، برفقة سيارة عسكرية للمخابرات العسكرية التابعة للنظام، لحماية القافلة.

وأشار المرصد السوري لحقوق بتاريخ 15 كانون الثاني، بتحركات وتحشيدات للميليشيات الموالية لإيران في مدينة دير الزور وذلك بعد أن عقد اجتماع في منطقة الفيلات في حي الجورة ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والمليشيات الإيرانية، بين ضباط الأجهزة الأمنية والشيخ “نواف البشير” و قادة محليين في “الدفاع الوطني”، حيث تم إرسال 8 سيارات نوع “انتر” محملة بالعتاد العسكري من مركز بورسعيد التابع للحرس الثوري الإيراني إلى بلدة الحسينية شمالي مدينة دير الزور والتي تبعد عن القاعدة الأمريكية في حقل “كونيكو” للغاز قرابة 15 كلم.