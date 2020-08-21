مجهولون يحاولون اغتيال أحد العاملين في مجال الإغاثة بمدينة الباب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أصيب أحد العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية ضمن المجلس المحلي في مدينة الباب شرق حلب، مساء اليوم، بعدة طلقات نارية بالقرب من منزله في محاولة لاغتياله من قبل مسلحين مجهولين.

وكان انفجار دوى في مدينة جرابلس الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي الشرقي، في 15 آب/أغسطس، نتيجة دراجة نارية مفخخة انفجرت في المدينة، ما أدى لسقوط جرحى، بالإضافة لمقتل شخص على الأقل.

وكان المرصد السوري رصد في 12 من الشهر الجاري، عثور الأهالي في ريف مدينة الباب الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا، على جثة امرأة مقتولة وموضوعة في برميل محكم الإغلاق، في منطقة مهجورة واقعة بين مدينة الباب وقرية قديران في ريف حلب الشرقي.