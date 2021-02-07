مجهولون يحاولون اغتيال عنصر في شعبة المخابرات العسكرية.. وآخرون يهاجمون مقرًا لـ”الفرقة الرابعة” بريف درعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أطلق مجهولون النار على عنصر تابع لشعبة المخابرات العسكرية، على الطريق الواصل بين بلدتي أم ولد والمسيفرة بريف درعا، ما أدى إلى إصابته بجروح ونقله إلى المشفى.

على صعيد متصل، هاجم مسلحون مجهولون مقرًا لـ”الفرقة الرابعة، في بلدة سحم الجولان غرب درعا، دون ورود أنباء عن إصابات حتى الآن.

كما دوى انفجار في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي، تبعه إطلاق نار، دون ورود معلومات إضافية.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 898 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 593، وهم:163 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و16 طفل، إضافة إلى 267 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و114 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 25 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.