مجهولون يحاولون اغتيال عنصر في فيلق تدعمه روسيا.. وتوتر بعد التصدي لقوات “أمن الدولة” في درعا

محافظة درعا: استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص، عنصرًا في الفصائل المحلية العاملة ضمن صفوف اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس الموالي لروسيا، في قرية برقة قرب مدينة إنخل شمالي محافظة درعا، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

يذكر أنه كان يعمل ضمن الفصائل المعارضة بدرعا قبل اتفاق التسوية في العام 2018.

على صعيد آخر، رصد نشطاء المرصد السوري توترًا في مدينة إنخل، وإطلاق رصاص من الأسلحة الخفيفة بعد محاولة عناصر “أمن الدولة” اعتقال شاب مدني من أبناء المدينة، حيث تصدى لهم عناصر مجموعة تتبع للفيلق الخامس.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1096 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 750، وهم: 209 مدنيًا بينهم 13 مواطنة، و22 طفل، إضافة إلى 350 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 134 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و26 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 31 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.