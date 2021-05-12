مجهولون يحاولون اغتيال عنصر في “قسد”.. وعناصر “قسد” يعتقلون مواطن وآخر عنصر في تنظيم “الدولة الإسلامية” في ريف دير الزور

مجهولون يحاولون اغتيال عنصر في “قسد”.. وعناصر “قسد” يعتقلون مواطن وآخر عنصر في تنظيم “الدولة الإسلامية” في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: أطلق مسلحون مجهولون النار على أحد عناصر قوات سوريا الديمقراطية، قرب المركز الثقافي بمدينة البصيرة شرقي دير الزور، ما أدى إلى إصابته بجروح خفيفة، ثم جرى اشتباك بين المجهولين وعناصر آخرين من “قسد”، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

على صعيد آخر، اعتقلت مجموعة من قوات سوريا الديمقراطية، شابًا من منزله في قرية الحوايج بريف ديرالزور الشرقي، واقتادوه إلى بلدة الشحيل ثم أنزلوه من السيارة قرب بلدية الشحيل وأطلقوا النار على ساقه، ما أدى إلى إصابته.

وفي سياق آخر، ألقت قوات سوريا الديمقراطية القبض على أحد عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي.