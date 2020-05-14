مجهولون يحاولون اغتيال قيادي في صفوف “قسد” في ريف الرقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، محاولة اغتيال قيادي في صفوف “قسد” بعبوة ناسفة استهدفت سيارته، في المنطقة الواقعة بين تل السمن وحزيمة في ريف الرقة، بينما فتح مسلحون مجهولون نيران أسلحتهم الرشاشة على السيارة، ما تسبب في إصابة عدد من العناصر بجروح متفاوتة.

ويستمر الانفلات الأمني بشكل متصاعد ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية شرق الفرات، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 12 أيار/مايو، عثور الأهالي على جثة شخص مقتولا، في منطقة الكرامة الواقعة شرق مدينة الرقة، ولم ترد معلومات حتى الآن عن ظروف مقتله وهوية الفاعلين.