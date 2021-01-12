مجهولون يحاولون اغتيال قيادي في “قسد” بريف محافظة الحسكة

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية، مساء اليوم، سيارة قيادي في قوات سوريا الديمقؤاطية، على الطريق العام بالقرب من مدينة الشدادي جنوبي الحسكة، ما أدى إلى إصابته بجروح متعددة.

ويأتي ذلك، في إطار تزايد الانفلات الأمني ضمن مناطق نفوذ “قسد”.

وكانت مصادر المرصد السوري أفادت، في 10 يناير/كانون الثاني، أن مسحلين مجهولين أطلقوا النار على شاب من الجنسية العراقية، ويقطن في قرية البحصة بريف الشدادي ضمن ريف الحسكة، ما أدى إلى مقتله على الفور، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الشاب كان قد تعرض من قبل لمحاولة اغتيال أصيب على إثرها بجراح طفيفة، وتلقى تهديدات سابقة بالقتل من قِبل خلايا تنظيم ”الدولة الإسلامية”.