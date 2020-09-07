مجهولون يحاولون اغتيال مخبر لـ”المخابرات الجوية” في ريف حمص الشمالي

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على مخبر لدى “المخابرات الجوية” في مدينة تلبيسية بريف حمص الشمالي، ما أدى لإصابته بجروح خطيرة جرى نقله إلى مشفى الرازي بمدينة حمص.

وكان المرصد السوري قد وثّق، في 31 أغسطس/آب المنصرم، مقتل ضابط برتبة ملازم في صفوف قوات النظام، وذلك أثناء عودته من خدمته في مطار حماة العسكري، حيث وجد مقتولاً قرب قرية “السكرة” الخاضعة لسيطرة قوات النظام والدفاع الوطني الموالية لها، في ريف حمص الشرقي، وسط ظروف مجهولة حول كيفية مقتله والجهة التي قامت بقتله.