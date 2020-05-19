مجهولون يحاولون اغتيال “نائب قائد الشرطة العسكرية” في مدينة عفرين شمال غرب حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، محاولة اغتيال طالت قيادي في “فرقة المعتصم” الموالية لتركيا في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، حيث عمد مجهولون يستقلون سيارة إلى إطلاق النار على القيادي، إلا أن محاولة الاغتيال فشلت، يذكر أن القيادي يشغل منصب نائب قائد الشرطة العسكرية في عفرين أيضاً.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس الأول، محاولة اغتيال نفذها مسلحون مجهولون، استهدفوا ضابط في في مديرية شرطة اخترين على طريق الواصل بين قريتي قاعر كلبين وتل بطال ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب الشمالي، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف عناصر المرافقة.