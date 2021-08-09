المرصد السوري لحقوق الانسان


مجهولون يحاولون اغتيال نائب محافظ حلب.. وآخرون يعتدون على شاب بالسكاكين وسط مدينة حلب

محافظة حلب: أصيب نائب محافظ حلب بجروح بليغة، اليوم، جراء استهدافه بالرصاص من قبل ملثمين مجهولين.
ورجحت مصادر محلية بأن الاستهداف نتيجة خلاف عشائري، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. 
على صعيد متصل، اعتدى 3 شبان مسلحين بأسلحة بيضاء على شاب أعزل، في 7 آب، عند ساحة الموكامبو وسط مدينة حلب، وطعنوه بالسكاكين قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، ووفقًا لمصادر محلية فإن الشاب أصيب بجروح خطيرة، والشبان المعتدين هم أبناء أحد المسؤولين في النظام السوري.

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