مجهولون يستهدفون عنصرًا الفصائل الموالية لتركيا.. وآخرون يلقون قنبلة في حي سكني في ريف حلب الشمالي 

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أطلق مسلحون مجهولون يستقلون سيارة نوع “سانتفيه” النار، على عنصر في فرقة “المنتصر بالله” الموالية لتركيا، وذلك في المنطقة الصناعية بمدينة الباب بريف حلب، ما أدى إلى إصابته بجروح متعددة.

على صعيد متصل، ألقى مجهولون يستقلون سيارة قنبلة يدوية، في حي العصيانة بمدينة إعزاز ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري قد رصد قبل ساعات، انفجار عبوة ناسفة بسيارة لبيع مادة الخبز بسوق لبيع الخضار في قرية سجو بريف مدينة إعزاز قرب الحدود السورية – التركية شمالي حلب، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة أشخاص بجراح، وحدوث أضرار مادية في موقع الانفجار.

وفي 12 يناير/كانون الثاني، رصد المرصد السوري، انفجار جديد في مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف حلب، حيث أُصيبت طفلة بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة فان في مدينة جرابلس بريف حلب.