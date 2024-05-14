مجهولون يحرقون أحد مكاتب “الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا” في القامشلي

محافظة الحسكة: أقدم مجهولون فجر اليوم على إحراق مكتب “الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا” في مدينة القامشلي بريف الحسكة، حيث أدى اشتعال النيران إلى احتراق أثاث المكتب ووقوع أضرار مادية كبيرة، وسط اتهامات لحركة الشبيبة الثورية “جوانن شوركر” بارتكاب مثل هذه الأفعال، التي تكررت عدة مرات منذ مطلع العام الجاري.

بدوره يجدد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مطالبته للإدارة الذاتية بمحاكمة هؤلاء الذين يقومون بهذه الأعمال التي تتعارض مع كافة القوانين الدولية التي التزمت بها الإدارة الذاتية، واحترام حرية التعبير.

وفي 24 نيسان الفائت، هاجم مجهولون مكتب للمجلس الوطني الكردي في بلدة القحطانية بريف الحسكة الشمالي، حيث عمدوا إلى تكسير أثاث المكتب وتخريبه وإحراق العلم الكردي بعد إنزاله، وتزامن ذلك مع إحراق مجهولين لمكتب آخر للحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا التابع للمجلس الوطني الكردي بجانب دوار الأعلاف في مدينة القامشلي بريف الحسكة.

وشكل الهجومين سخطاً بين صفوف المدنيين في المنطقة موجهين الاتهامات إلى حركة الشبيبة الثورية “جوانن شوركر” بالقيام بمثل هذه الأفعال، كما طالبوا الجهات الأمنية بوقف هذه الاعتداءات المتكررة من حرق لمكاتب الأحزاب المتواجدة ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية.