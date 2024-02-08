مجهولون يحرقون سيارة أمام الفرن الآلي في مخيم الركبان “المنسي” عند مثلث الحدود السورية- الأردنية – العراقية

أقدم مجهولون فجر اليوم على حرق سيارة أمام الفرن الآلي المدعوم من قبل فصيل “جيش سورية الحرة”، في مخيم الركبان الواقع عند مثلث الحدود السورية – الأردنية – العراقية، بينما توجهت أصابع الاتهام لعملاء النظام لنشر الفوضى وإثارة الفتن في المخيم، ويبلغ سعر ربطة الخبز من الفرن الآلي 1500 ليرة سورية حيث يقوم بتوزيعه بشكل يومي على الأهالي.

وفي 24 كانون الثاني الفائت، زار وفد من قوات “التحالف الدولي”، مخيم الركبان في أقصى شرق سورية عند مثلث الحدود السورية-العراقية-الأردنية، وتفقد الوفد عمل الفرن في المخيم، ومستوصف شام، واستمعوا إلى المسؤولين عن الصعوبات التي تواجههم لتحسين العمل، قبل أن يغادر الوفد إلى قاعدة التنف.