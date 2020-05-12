مجهولون يحرقون صهريج نفط لمجموعة “القاطرجي” على طريق دير الزور – دمشق

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مجهولين عمدوا إلى إحراق صهريج نفط تعود ملكيته لشركة “القاطرجي”، التابعة لأحد أبرز “رجال الأعمال” الموالين للنظام السوري، حيث كان المجهولون قد احتجزوا الصهريج يوم أمس بمنطقة الشولا على طريق دير الزور – دمشق.

وكان المرصد السوري نشر في 21 نيسان الفائت، أن عشرات الصهاريج تنقل مادة النفط الخام “الفيول” من مناطق “قسد” إلى مناطق سيطرة النظام، حيث شوهد نحو 60 صهريج بالقرب من مدينة منبج مغطاة بشوادر للتخفي عن طائرات الاستطلاع الأمريكية.

وأكدت مصادر المرصد السوري، بأن الشاحنات تنقل النفط الخام من حقول الرميلان والشدادي والعمري.

وتعود ملكية الصهريج لشركة “القاطرجي” التابعة لأحد أبرز “رجال الأعمال” الموالين للنظام السوري.