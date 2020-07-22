مجهولون يختطفون عنصر سابق بصفوف الفصائل قرب الحدود مع لواء اسكندرون ويطالبون ذويه بدفع “فدية مالية”

أبلغت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مجهولين عمدوا إلى اختطاف عنصر سابق في صفوف الفصائل من أبناء بلدة الحويز في ريف حماة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن المسلحين اختطفوا الشاب من منزله الواقع في بلدة “كفرلوسين” عند الحدود السورية مع لواء اسكندرون شمالي إدلب، بعد أن عرفوا عن أنفسهم بأنهم ينتمون لهيئة “تحرير الشام” أثناء عملية الاختطاف، وبعد مضي أربعة أيام على اختطافه اتصل الخاطفون بذوي الشاب وطالبوهم بدفع مبلغ مالي كبير مقابل إطلاق سراحه، وإلا سيكون مصير الشاب القتل.

وكان المرصد السوري أشار في الـ19 من الشهر الجاري، إلى أن طفلة مهجرة من مدينة كفرنبل في ريف إدلب الجنوبي في سن الـ 12 فقدت يوم أمس، أثناء قيامها برمي القمامة قرب منزلها الواقع في بلدة إسقاط بريف إدلب الشمالي، دون معلومات حتى اللحظة عن مصيرها.