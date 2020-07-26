مجهولون يختطفون مدنيا في بلدة سحم الجولان غرب درعا

محافظة درعا-المرصد السوري لحقوق الإنسان: اختطف مسلحون مجهولون يستقلون سيارة، مواطنا من بلدة سحم الجولان في ريف درعا الغربي، اليوم، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

يذكر أن المواطن مدني ويحمل بطاقة “تسوية”.

واعتقلت أجهزة النظام الأمنية على حواجزها الأمنية في العاصمة دمشق، شخصين اثنين من أبناء بلدة جلين بريف درعا، دون معلومات حتى اللحظة عن أسباب الاعتقال، حيث جرى اقتيادهما إلى جهة مجهولة.

وكان المرصد السوري رصد في 16 تموز/يوليو، اعتقال عناصر من شعبة المخابرات العسكرية التابعة للنظام السوري، لمدني من أبناء المزيريب، وذلك في درعا المحطة بمدينة درعا، أثناء توجهه إلى عمله، ولم ترد معلومات عن أسباب الاعتقال.

والجدير بالذكر أن المواطن يحمل بطاقة “تسوية”.