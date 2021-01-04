مجهولون يختطفون مواطناً وسط مدينة عفرين.. وآخرون يختطفون مختار قرية ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: اختطف مسلحون مجهولون يستقلون سيارة نوع “فان” مواطناً من وسط مدينة عفرين الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمالي حلب، أثناء خروجه من عمله، كما ضربوا ابنه الذي كان يرافقه، واقتادوا المواطن إلى مكان مجهول.

على صعيد متصل، اختطف مسلحون مجهولون يستقلون سيارة نوع “سنتافيه”، مساء اليوم، مختار قرية الحلوانية غرب مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي التي تسيطر عليها الفصائل الموالية لتركيا أيضاً.

وكان المرصد السوري قد وثق، أمس، مقتل مواطن جراء استهدافه بالرصاص بالقرب من دوار كتاب أمام محل الناقو للأسلحة وسط مدينة الباب الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا شرقي حلب

ورصد المرصد السوري، في 2 يناير/كانون الثاني، انفجاراً عنيفاً في ناحية جنديرس الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل عملية “غصن الزيتون” في ريف حلب الشمالي الغربي، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الانفجار ناجم عن سيارة ملغمة انفجرت قرب أحد الأفران في الناحية، مما أدى إلى إصابة 5 مدنيين، من ضمنهم ثلاث نساء.